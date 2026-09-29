Minsal confirma tercer caso importado de sarampión en Chile durante 2026

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este lunes la detección de un nuevo caso importado de sarampión en el país, transformándose en el tercer contagio de esta naturaleza registrado en Chile en lo que va del año 2026.

Según el reporte epidemiológico entregado por las autoridades, la paciente es una joven de 18 años residente en la Región Metropolitana, quien presenta antecedentes de un viaje reciente a Perú y no contaba con la vacuna contra la rubéola y el sarampión. La persona se encuentra en buen estado de salud tras haber completado su periodo de aislamiento, mientras que los equipos de la SEREMI de Salud desarrollan la trazabilidad y seguimiento activo de sus contactos estrechos.

Estatus sanitario y sintomatología

A pesar de esta confirmación, desde el Minsal recalcaron que Chile mantiene el estatus de “eliminación del sarampión” concedido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dado que el último caso de transmisión autóctona en el país se registró en 1992.

El Minsal recordó que el sarampión es un virus altamente contagioso que se transmite por gotitas respiratorias. La enfermedad se caracteriza por presentar fiebre alta, manchas rojas en la piel (exantema), tos, secreción nasal y conjuntivitis. Las autoridades instaron a la población a mantener al día el esquema de vacunación y a consultar de inmediato utilizando mascarilla ante la aparición de síntomas tras un viaje al extranjero.