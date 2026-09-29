Sernac inicia procedimiento colectivo contra productora de la Maratón de Santiago y Viña del Mar por cobros indebidos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció el inicio de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la empresa Prokart SpA, productora a cargo de eventos masivos como la Maratón de Santiago 2025 y 2026, la Maratón de Viña del Mar 2025 y la Medio Maratón de Mujeres de Santiago 2025.

La acción del organismo fiscalizador busca que la empresa restituya el 100% de los dineros cobrados de manera inapropiada a los usuarios. Específicamente, el Sernac cuestionó las tarifas adicionales aplicadas a los atletas por transferir su inscripción a un tercero y por autorizar a otra persona a retirar el kit de competencia, prácticas que vulneran la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores al no representar una prestación de servicios adicional que lo justifique.

Falta de servicios y eliminación de cláusulas abusivas

Junto con los cobros indebidos, la investigación del Sernac detectó irregularidades en la Maratón de Santiago 2026, tales como falta de información sobre el precio total, no entrega de medallas tipo “Finisher” y ausencia de puntos de hidratación y alimentación adecuados para los deportistas.

Asimismo, el ente fiscalizador constató la presencia de cláusulas abusivas en los contratos de inscripción, mediante las cuales la productora desequilibraba las condiciones comerciales y se eximía anticipadamente de responsabilidad ante fallas organizativas. A través del PVC, el Sernac exigirá la devolución del dinero con reajustes e intereses mediante transferencias bancarias o vales vista, obligando a la empresa a modificar sus términos contractuales para futuras competencias.