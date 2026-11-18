Cinco puntos de distribución fueron habilitados en distintos sectores de Punta Arenas para desarrollar una venta gastronómica solidaria destinada a reunir recursos en favor de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

La iniciativa cuenta con el respaldo de empresas e instituciones vinculadas al sector salmonicultor y educacional de la región, permitiendo a los vecinos colaborar con la campaña solidaria mediante el consumo de una preparación gastronómica.

Los lugares dispuestos en la capital regional para acceder a la actividad son:

Viñeta Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez: Karukinka 140.

Viñeta Mercado Blumar: Ovejero 250.

Viñeta INACAP: Avenida Bulnes, kilómetro 4 norte.

Viñeta Centro de la ciudad: Esquina de Colón con Bories.

Viñeta Liceo María Behety: Arturo Prat 1875.