Cinco puntos de distribución fueron habilitados en distintos sectores de Punta Arenas para desarrollar una venta gastronómica solidaria destinada a reunir recursos en favor de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.
La iniciativa cuenta con el respaldo de empresas e instituciones vinculadas al sector salmonicultor y educacional de la región, permitiendo a los vecinos colaborar con la campaña solidaria mediante el consumo de una preparación gastronómica.
Los lugares dispuestos en la capital regional para acceder a la actividad son:
Viñeta Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez: Karukinka 140.
Viñeta Mercado Blumar: Ovejero 250.
Viñeta INACAP: Avenida Bulnes, kilómetro 4 norte.
Viñeta Centro de la ciudad: Esquina de Colón con Bories.
Viñeta Liceo María Behety: Arturo Prat 1875.