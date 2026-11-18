La segunda versión de la Expo Magallanes Lanero 2026 se realizará el próximo domingo 29 de noviembre en Punta Arenas, reuniendo a expositores, talleristas y emprendedores vinculados al trabajo artesanal en lana y tejido de la región.

El evento, organizado por Ovillo Patagónico, funcionará con entrada liberada entre las 13:00 y las 20:00 horas en Plaza Muñoz Gamero 764.

Los detalles de esta nueva edición fueron dados a conocer en el programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia, conducido por la periodista Mayra Ibáñez, espacio al que asistieron Ginette, organizadora de la actividad, y Camila, representante del emprendimiento expositor Oveja Nómade.

Durante la entrevista, ambas extendieron la invitación a familias y aficionados al rubro textil para participar en una jornada que incluirá stands de venta, talleres, charlas y un desfile de modas, con el propósito de difundir las técnicas artesanales y visibilizar el trabajo de creadores locales.