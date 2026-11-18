Las representantes de los equipos campeones del Campeonato de Básquetbol Femenino 2026 “Patricia Barrientos Pinto” visitaron el programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia, conducido por la periodista Mayra Ibáñez, para analizar el desarrollo del certamen y celebrar los resultados de esta edición disputada en la Región de Magallanes.

La competencia reunió a jugadoras de distintas generaciones distribuidas en cuatro series etarias, consolidando los siguientes podios por categoría:

Viñeta Categoría 60 años: Primer lugar para Team Croacia, seguido por Lago Blanco y Español.

Viñeta Categoría 50 años: Primer lugar para Lago Blanco, segundo puesto para Team Croacia y tercero para Poseidón.

Viñeta Categoría 40 años: Primer lugar para Lago Blanco, escoltado por Patagonas y Team Croacia.

Viñeta Categoría 30 años: Primer lugar para Patagonas, segundo para Lago Blanco y tercero para Cordenap.

Homenajes y distinciones especiales

Uno de los hitos de la clausura del torneo fue el reconocimiento en vida a Patricia Barrientos Pinto, basquetbolista cuyo nombre llevó esta versión del campeonato en honor a su trayectoria y aporte al desarrollo de esta disciplina en la región.

Durante la ceremonia también se entregó la Copa Compromiso y Cooperación a Miriam Bozinovic Coto, además de distinciones individuales a las goleadoras, el esfuerzo deportivo y el fair play de las participantes.