Hora cambia este sábado, pero no en Magallanes

Este sábado 5 de septiembre comenzará el horario de verano en gran parte del país, pero la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto con Aysén, mantendrá su horario actual.

La medida permitirá que ambas regiones mantengan su actual huso horario, por lo que los habitantes de la zona no deberán realizar ningún ajuste en sus relojes.

El cambio sí se aplicará en otras regiones del país, donde los relojes deberán pasar de las 00:00 a la 01:00 horas. De esta manera, se dará inicio al horario de verano, que busca extender la disponibilidad de luz natural durante las tardes.