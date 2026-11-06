Magallanes celebra el Día de la Antártica Chilena reafirmando su rol como capital científica y logística mundial

Con un solemne acto cívico-militar y el anuncio de importantes inversiones en infraestructura, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena conmemoró un nuevo aniversario de la fijación de los límites del territorio polar. Las actividades, concentradas en Punta Arenas y Puerto Williams, destacaron la soberanía, el impulso a la ciencia y la integración institucional.

El 6 de noviembre marca el hito histórico en que el Presidente Pedro Aguirre Cerda, en el año 1940, estableció oficialmente los límites de la Antártica Chilena. En este nuevo aniversario, las calles de Punta Arenas se vistieron de gala con un desfile en la Avenida Costanera, a los pies del monumento al Piloto Luis Pardo Villalón, donde convergieron Fuerzas Armadas, instituciones científicas y la comunidad civil.

Inversión y soberanía logística

Durante la jornada, el Gobernador Regional, Jorge Flies, subrayó el fuerte compromiso del Estado con la inyección de recursos en el continente blanco.

“Sin lugar a duda, no solamente es la inversión pública que estamos haciendo hacia el territorio (…), cuando estamos interviniendo el mejor aeropuerto que tiene hoy día el territorio antártico. Vamos a tener el mejor muelle en Bahía Fildes”, afirmó Flies. La máxima autoridad regional destacó además los proyectos de fibra óptica antártica, la incorporación del rompehielos Almirante Viel y el posicionamiento de Magallanes como “pivote para ser la puerta de entrada en el tema de aerocruceros”.

La ciencia como eje de presencia nacional

Por su parte, el Seremi de Ciencia, Carlos Olave, puso el foco en el conocimiento como motor de la presencia chilena. “Para nosotros es muy fundamental porque se hace soberanía a través de la ciencia en la Antártica”, señaló.

El Seremi detalló que recientemente comenzó la Expedición Científica Antártica (ECA 2026), la cual plantea enormes desafíos operativos: “Se van a transportar más de 150 científicos (…) donde tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas a través del trinomio de los barcos que hoy día operan ahí, entre ellos el rompehielos Viel”.

Unidad institucional

El tejido colaborativo entre las distintas entidades fue relevado por el Director Nacional del Instituto Antártico Chileno (INACH), Gino Casassa, quien valoró el retorno a la tradición de celebrar este hito congregando a todas las fuerzas vivas de la región.

“Pudimos juntar a todas las principales instituciones civiles y militares para celebrar en conjunto algo que trasciende (…). Es soberanía en su más amplio sentido: no solo presencial y territorial, sino que también científica, cultural y uniendo a las instituciones públicas con las privadas”, destacó Casassa.

Las celebraciones también se extendieron a la ciudad de Puerto Williams con un desfile de similares características, mientras que en la Zona Franca de Punta Arenas se habilitó una Feria Antártica abierta a todo el público, acercando el quehacer polar a la ciudadanía.