ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Trasladan a Punta Arenas a imputado por crimen organizado y sicariato tras fallo judicial de Concepción Llevan a juicio oral a imputado por almacenar y difundir material de abuso infantil en Punta Arenas Formalizan por choque y fuga a imputado por homicidio en Plaza Esmeralda de Punta Arenas Condenan a más de 7 años de cárcel a sujeto por agredir a su ex pareja en Punta Arenas
> Crónica

Hospital de Puerto Natales anuncia reanudación de entrega de pasajes

La medida, gestionada a través de la empresa Buses Fernández, está dirigida a pacientes de Fonasa y Prais que se encuentren dentro del tramo de hasta el 70% en el Registro Social de Hogares.

Jesus Nieves
Jesus Nieves

El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales entregó una importante noticia para los usuarios y usuarias de la comuna.

Desde el lunes 5 de octubre la empresa Buses Fernández retomará la entrega de pasajes destinados a quienes deban trasladarse por atenciones médicas al Hospital Clínico Magallanes, de Punta Arenas.

La prestación está dirigida específicamente a pacientes que sean beneficiarios de Fonasa o del Programa de Reparación y Atención en Salud, Prais, y que además se encuentren calificados hasta el tramo del 70% en el Registro Social de Hogares.

Para poder tramitar este beneficio de manera presencial en las dependencias del Servicio de Orientación Médica y Estadística, los interesados deben presentar obligatoriamente dos documentos fundamentales: su citación de control médica y la cartola actualizada de su Registro Social de Hogares.

Desde el recinto asistencial hicieron un especial llamado a la comunidad a mantener al día este último registro antes de concurrir a retirar su boleto, asegurando un proceso expedito que facilite el traslado de los pacientes hacia la capital regional de Magallanes para dar continuidad a sus tratamientos y controles de salud.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS