Las cámaras de la Decimoctava Comisaría de Ñuñoa registraron el minuto exacto en que un carabinero fotografió a dos primos, esposados y sentados en el suelo, a quienes la policía había confundido con los autores del ataque contra un sargento baleado en una encerrona ocurrida en marzo de 2025. Las fotografías terminaron en un grupo de WhatsApp de 508 integrantes y, desde allí, se viralizaron en redes sociales.

Capturas de esas grabaciones, junto con videos de la detención, registros radiales, el peritaje al teléfono del funcionario y las declaraciones ante el Departamento de Asuntos Internos, forman parte de las pruebas con las que el Ministerio Público formalizó este martes a dos imputados ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Mientras que quien tomó y difundió las fotografías, Cristóbal Retamal Cáceres, ya fue dado de baja por “conducta mala”, el otro formalizado, Leandro Saenz Núñez, imputado por el delito de apremios ilegítimos, se mantiene en servicio activo en la institución.

La detención errónea y las agresiones denunciadas

Los hechos ocurrieron la noche del 5 de marzo de 2025, cuando Cristóbal y Alexander comían en una plaza de Villa Frei. Minutos antes, en la esquina de Eduardo Castillo Velasco con Ramón Cruz, el sargento José Miguel Villegas había recibido un disparo en el tórax al intentar frustrar una encerrona.

Según el relato de las víctimas, un motociclista vestido de negro y con casco amarillo fosforescente llegó apuntando con un arma y obligó a otros civiles a tirarse al suelo. Creyendo que se trataba de un asalto, los primos corrieron y fueron perseguidos hasta que inspectores de Seguridad Municipal los redujeron en el parque Ramón Cruz y los entregaron a Carabineros. Aunque dos policías declararon que el motorista se presentó como suboficial del GOPE, su identidad nunca pudo ser establecida.

Registros audiovisuales analizados por Asuntos Internos captaron el momento en que Saenz golpeaba con la mano abierta en la cabeza a Alexander mientras estaba reducido en el césped y luego le propinaba puñetazos en la espalda. Cristóbal, en tanto, denunció haber recibido entre cinco y seis golpes de puño en el rostro ya esposado arriba del carro policial.

Los certificados médicos constataron una herida de dos centímetros en el labio y hematomas en Cristóbal, además de equimosis en el ojo derecho, nariz y espalda de Alexander. Peritajes posteriores del Servicio Médico Legal (SML) bajo el Protocolo de Estambul concluyeron que ambos presentan una afectación emocional coherente con su testimonio.

Fotografías en el calabozo y medidas cautelares

Las cámaras de la sala de custodia de la 18ª Comisaría mostraron que a las 22:46 horas el subteniente Franco Avilés Miranda apuntó su celular hacia el rostro de Cristóbal simulando tomar una foto. Dos minutos después, Retamal fotografió a ambos jóvenes y, a las 22:51 horas, volvió a capturar imágenes de los detenidos frente al comisario de la unidad, el mayor Esteban Troncoso Pardo.

De acuerdo con la fiscalía, el peritaje al celular incautado a Retamal comprobó que fue él quien compartió las imágenes en el “Grupo Segcar”, presentándolos falsamente como los “antisociales” involucrados en el ataque al sargento. Aunque a las 02:40 horas la comisaría confirmó que no tenían vinculación con el delito y los liberó cerca de las 03:00 horas bajo la versión oficial de un simple control de identidad, las fotos ya circulaban en redes.

La fiscal local jefe de La Florida, Peñalolén y Macul, Pamela Valdés, formalizó a Retamal por el artículo 161-A del Código Penal —que sanciona captar y divulgar imágenes privadas en recintos sin libre acceso al público— y a Saenz por apremios ilegítimos.

En la causa, donde son querellantes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y las víctimas, el tribunal decretó para ambos imputados la prohibición de acercarse a los afectados, arraigo nacional y la prohibición de portar armas de fuego y municiones, medida solicitada especialmente contra Saenz debido a que este año ingresó otra querella en su contra por torturas. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.