La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial del organismo.

El grupo Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó la operación a través de redes sociales y aseguró haber sustraído más de 12 gigabytes de información, según reveló el medio estadounidense The Athletic. Entre los archivos presuntamente comprometidos figuran documentos de identidad e inmigración, registros financieros, datos de altos ejecutivos y antecedentes sobre la administración interna de la entidad.

Desde la FIFA condenaron la obtención y publicación ilícita de información privada y confirmaron que ya colaboran con las autoridades policiales para investigar el hecho. No obstante, el organismo no ha ratificado el volumen total de los archivos que los atacantes aseguran haber extraído.

Suplantación de identidad y alcance del ataque

Fuentes de la institución consultadas por The Athletic indicaron que los responsables lograron vulnerar los accesos mediante la suplantación de identidad de empleados, descartando que el incidente se produjera por una falla técnica en sus sistemas informáticos.

De acuerdo con antecedentes recogidos por la agencia Reuters, los archivos comprometidos representarían menos del 0,1% del total de los datos que almacena la entidad, precisando además que entre ellos no habría documentos vinculados a FIFA Forward Enterprise (FFE), la fallida iniciativa que buscaba incorporar capital privado al negocio de la Copa del Mundo.