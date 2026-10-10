Inciaron prestaciones de gastroenterología a vecinos de Puerto Williams a través de telemedicina

El Hospital Clínico Magallanes inició las prestaciones a través de telemedicina en la especialidad de Gastroenterología a los usuarios del Hospital Cristina Calderón de Puerto Williams.

Los vecinos de Williams estarán acompañados por un profesional médico del hospital, mientras se realizan las consultas a tiempo real, evitando su traslado a Punta Arenas.

En la jornada inaugural fueron atendidos cuatro pacientes por el gastroenterólogo doctor Stanko Karelovic, del Hospital Clínico de Magallanes, junto al doctor Tomás Obreque, médico del Hospital Cristina Calderón.

Ante esto, el encargado de Telemedicina del Hospital Clínico de Magallanes, doctor Javier Gaete, sostuvo que “esta modalidad permitirá priorizar la atención de pacientes en listas de espera de la especialidad de gastroenterología en la comuna y luego continuar como una alternativa para quienes requieren controles de seguimiento”.

Por su parte, la subdirectora médica del Hospital de Puerto Williams, Melissa Orellana, expresó que “esto contribuye a mejorar el acceso oportuno a la atención especializada para los pacientes de nuestro establecimiento. Sin duda, esta modalidad de trabajo colaborativo representa un importante avance para nuestros usuarios, al permitir que reciban atención en su propia comuna, evitando los tiempos asociados a los traslados aéreos/marítimos y los costos de estadía en Punta Arenas, cuando la atención requerida puede ser brindada de manera efectiva a través de esta metodología”.