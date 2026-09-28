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Insuco desarrolló primer encuentro de coleccionistas

El Primer Encuentro de Coleccionistas reunió a estudiantes, docentes y asistentes de la educación en torno a sus intereses y experiencias personales, promoviendo el respeto, la diversidad, el diálogo y la valoración de los demás como parte de la vida escolar.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

Un espacio para compartir, conversar y reconocerse más allá de las actividades habituales de la escuela fue el propósito del Primer Encuentro de Coleccionistas del Instituto Superior de Comercio “José Menéndez” Liceo Bicentenario, iniciativa que reunió a integrantes de las distintas modalidades del establecimiento.

La actividad convocó a 18 expositores, entre estudiantes, docentes y asistentes de la educación, quienes presentaron colecciones relacionadas con sus intereses y experiencias personales. LEGO, cartas coleccionables, figuras, publicaciones, perfumes, juguetes y objetos vinculados a distintas aficiones formaron parte de las diversas muestras instaladas en el establecimiento.

Más allá de los objetos expuestos, la jornada permitió generar un espacio de encuentro y conversación entre personas que habitualmente comparten otros roles dentro de la comunidad educativa. Estudiantes pudieron conocer los intereses de sus compañeros y también de docentes y asistentes, generándose conversaciones, preguntas e intercambios en torno a las historias que existen detrás de cada colección.

La iniciativa incorporó además a las tres modalidades educativas del INSUCO: Educación Básica, Educación Media y Educación Vespertina, favoreciendo un encuentro transversal entre distintas edades, experiencias y trayectorias educativas.

La Directora Ivonne Hermosilla destaco que el que “este tipo de actividades contribuye a construir una convivencia basada en el respeto, la valoración de la diversidad, la empatía, la participación, la colaboración y el reconocimiento del otro, entendiendo que cada integrante de la comunidad tiene intereses, experiencias y capacidades que pueden enriquecer la vida escolar.”

El organizador del encuentro, el profesor de la asignatura Formación Valórica Álvaro Figueroa, señaló que el objetivo es “mostrar a los integrantes de la comunidad educativa como personas que poseen intereses y gustos diversos más allá de lo ligado al aprendizaje”.

En este sentido, el encuentro se transformó en una experiencia de aprendizaje y convivencia fuera de la sala de clases, donde compartir una afición se convirtió también en una oportunidad para escuchar, dialogar y descubrir nuevas dimensiones de quienes forman parte del INSUCO.

La jefa de UTP Carolina Guzmán “Cuando generamos espacios para compartir desde nuestros intereses personales, también generamos oportunidades para conocernos, respetarnos y valorar nuestras diferencias. La convivencia se construye en estos encuentros cotidianos, donde cada persona puede sentirse reconocida y parte de una comunidad”.

Así, el encuentro demostró que construir comunidad también significa generar espacios para encontrarse, compartir lo que nos identifica y aprender a valorar aquello que nos hace diferentes genera espacios de encuentro para fortalecer la convivencia y el sentido de comunidad.

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