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Quimipalta promueve la divulgación científica y vocaciones STEM en niñas y jóvenes magallánicas

Tania, fundadora del proyecto de difusión científica, estuvo en el programa “Tarde Libre” de Pingüino Multimedia para abordar la importancia de democratizar la ciencia y visibilizar las áreas STEM en las nuevas generaciones.

Periodista Web
Periodista Web

Con el objetivo de acercar el conocimiento científico a la comunidad e incentivar la participación femenina en áreas de la tecnología y el conocimiento, el programa “Tarde Libre” de Pingüino Multimedia contó con la visita de Tania, fundadora de la plataforma de difusión @quimipalta.

Durante la entrevista conducida por la periodista Mayra Ibañez, la divulgadora detalló el trabajo que realiza la iniciativa para democratizar el acceso a contenidos científicos mediante un lenguaje cercano, interactivo y accesible para todo público, derribando prejuicios asociados a estas materias.

Incentivo a las áreas STEM y trabajo comunitario

Uno de los pilares centrales de Quimipalta es motivar a niñas y jóvenes a explorar las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), promoviendo que sean consideradas como opciones reales y atractivas para su desarrollo académico y futuro profesional.

La jornada permitió reflexionar sobre el rol clave que juegan los espacios de divulgación científica local para despertar la curiosidad en las nuevas generaciones. El espacio conducido por Mayra Ibañez se emite de lunes a viernes, de 15:00 a 18:00 horas, a través de todas las señales y plataformas digitales de Pingüino Multimedia.

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