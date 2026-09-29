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José Miguel Cruz aborda los desafíos y proyectos clave de la Empresa Portuaria Austral para la Región de Magallanes

Cruz valoró el recibimiento y apoyo brindado por el equipo humano de la empresa desde su llegada al cargo, destacando que, si bien el inicio ha implicado importantes esfuerzos para interiorizarse de las materias clave, la experiencia previa en la institución ha facilitado el proceso de reactivación y conducción de los grandes proyectos regionales.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

En el marco de sus primeros meses al frente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPA Austral), su presidente, José Miguel Cruz, entregó un balance sobre la gestión actual, los importantes avances en infraestructura portuaria en la región y la proyección de la temporada de cruceros 2026-2027.

Planes de inversión y proyectos en ejecución

Durante su intervención, la autoridad portuaria detalló los principales hitos de infraestructura que la empresa lleva adelante en diversos puntos estratégicos de la región:

  • Terminal Mardones (Punta Arenas): Las obras presentan un avanzado 96% de ejecución, proyectando su finalización entre los meses de octubre y noviembre del presente año.
  • Muelle Prat (Punta Arenas): Se dio inicio al proceso de licitación de dos obras de envergadura:
  • La construcción de la esperada Sala de Pasajeros, destinada a la atención de viajeros y con usos multipropósito.
  • El mejoramiento de la losa del Muelle Prat (Tercera Etapa), cuyas obras están previstas para comenzar durante el próximo año.
  • Muelle de Puerto Williams: Calificado por Cruz como un proyecto crucial, consolidará a la Región de Magallanes como la principal puerta de entrada a la Antártica, potenciando la capacidad de recibir un mayor volumen de cruceros, buques y embarcaciones, y dotando a la zona de competitividad frente a terminales internacionales como Ushuaia. Se espera que la entrega por parte del gobierno se concrete hacia el cierre de la presente temporada para iniciar sus operaciones de inmediato.
  • Instalaciones en Puerto Natales: Tras reuniones y evaluaciones en terreno, se coordinan acciones para la ejecución de mejoras en la infraestructura y operación local.

Sinergia regional y temporada estival

En relación con el trabajo interinstitucional, José Miguel Cruz remarcó el compromiso permanente de la EPA Austral con el desarrollo territorial de Magallanes, destacando las óptimas relaciones de trabajo con el Gobierno Regional y las autoridades locales para la concreción del plan de infraestructura en beneficio de la comunidad.

Finalmente, respecto de la temporada estival y de cruceros iniciado a mediados de septiembre, el presidente del directorio confirmó el desarrollo de reuniones de programación para optimizar la recepción de naves y visitantes, haciendo un llamado a articular el trabajo de las distintas ciudades de la región para responder a las exigencias de la actividad turística y marítima.

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