Punta Arenas da el puntapié inicial a la 30ª edición del Campeonato Nacional Juvenil de Cueca en Magallanes

Con la recepción oficial y presentación de las 16 parejas representantes de todas las regiones del país durante la cena inaugural, se puso en marcha la trigésima edición del Campeonato Nacional Juvenil de Cueca, evento organizado por la Agrupación Amigos de la Cueca y consolidado como una de las máximas tradiciones del folclor austral.

El certamen desarrollará un itinerario regional que comenzará con su primera fecha competitiva en la comuna de San Gregorio, para luego trasladar la fiesta huasa el jueves a la Isla Grande de Porvenir. La definición del torneo tendrá lugar durante las jornadas del sábado y domingo en el Gimnasio del Liceo María Behety de Punta Arenas.

Tres décadas celebrando la tradición

El presidente de la Agrupación Amigos de la Cueca, Roberto Gómez Álvarez, destacó el hito de cumplir 30 años ininterrumpidos promoviendo el baile nacional: “Alcanzar las tres décadas no es una coincidencia; es el reflejo de la consolidación de un sueño que comenzó con humildad, pero con una convicción inquebrantable. Hemos superado innumerables desafíos para transformar este torneo en el máximo referente de la cueca juvenil en nuestro país”, enfatizó.

Asimismo, el dirigente envió un caluroso mensaje a las delegaciones participantes: “A nuestros jóvenes cuequeros, ustedes que son el alma de este aniversario: disfruten, compitan con honor y dejen su huella en esta histórica edición. Bienvenidos a Magallanes”, concluyó.