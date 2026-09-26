La Araucana contribuirá a reducir listas de espera junto a Minsal

Recientemente la Caja La Araucana firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud, Minsal, para incorporarse al Plan Enlace, iniciativa que busca articular las capacidades de las cajas de compensación con los esfuerzos del sistema público, con el objetivo de avanzar en la reducción de las listas de espera No GES y mejorar el acceso oportuno a prestaciones de salud.

El acuerdo permitirá trabajar junto al ministerio y Fonasa en la identificación de potenciales beneficiarios, las prestaciones de salud pendientes y la forma en que las personas podrán acceder a este beneficio. La estrategia considera a personas que se encuentren en listas de espera No GES, afiliadas a Caja La Araucana y pertenezcan a los grupos B, C o D de Fonasa.

Las atenciones se realizarán mediante prestadores en convenio de las cajas y Fonasa, sin costo adicional para los beneficiarios.

“Detrás de cada persona en una lista de espera hay una familia que vive con preocupación y que necesita respuestas. Por eso, en La Araucana llevamos más de dos años impulsando una alianza con el Gobierno para contribuir a este desafío. Ese compromiso ya se expresa en nuestros operativos gratuitos de salud, con los que hemos beneficiado a más de 3.800 personas y entregado más de 5.000 prestaciones, resolviendo atenciones pendientes y ayudando a personas a salir de listas de espera”, señaló el gerente general de La Araucana, Francisco Sepúlveda.

En tanto, la ministra de Salud, May Chomali, señaló que el objetivo de estos convenios es prolongar la estrategia que impulsa la colaboración público-privada para resolver oportunamente las necesidades de salud de las personas que pertenecen a cada una de las cajas y son beneficiarias de Fonasa.

“Aquí lo que tenemos que alinear es la capacidad que tiene el sistema de resolver con las necesidades y darle ese enfoque sanitario al aporte que tiene la sociedad civil, más que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer o lo que el paciente quiere que yo haga, versus la necesidad que tiene el paciente (…) Esto no es un piloto, no es un programa que va a durar tres meses. Esto es permanente en el tiempo y nosotros esperamos muy sinceramente que cada uno, con lo que va a aportar, va a hacer un cambio en la forma en que vamos a abordar el tema de los tiempos de espera en una forma definitiva y no por pilotos, por operativos o por emergencias sanitarias”, dijo la autoridad.