Fiscalía de Magallanes evalúa recurso de nulidad tras fallo por siniestro del avión Hércules C-130

Tras concretarse la audiencia de lectura de sentencia en la compleja causa penal iniciada por la tragedia del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, la Fiscalía Regional de Magallanes definió la estrategia judicial que adoptará en el corto plazo para definir los cursos de acción procesal.

El persecutor a cargo de la causa, Felipe Aguirre, confirmó a la salida de la audiencia que el equipo jurídico de la Fiscalía se abocará a una revisión técnica detallada del texto íntegro emanado desde el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, con miras a resolver la presentación de eventuales herramientas de impugnación. “Vamos a analizar este fallo y lo vamos a estudiar en profundidad. Si encontramos situaciones que lo ameriten, ejerceremos los recursos respectivos, en este caso el recurso de nulidad”, aseveró la autoridad del Ministerio Público.

Plazos legales y respaldo a la investigación

En cuanto a la tramitación del proceso en segunda instancia, Aguirre precisó que la legislación otorga un margen acotado de diez días corridos para formalizar el recurso de nulidad. Una vez ingresado el escrito ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, se espera que el tribunal de alzada emita una resolución definitiva en un plazo aproximado de 20 días tras la vista de la causa.

Respecto al sustento técnico presentado durante el extenso juicio oral, el fiscal Aguirre defendió la convicción del organismo persecutor para llevar la acusación hasta la etapa de juzgamiento: “La investigación duró varios años. Contábamos con peritajes que orientaban en un sentido la causa respecto de las negligencias establecidas, y con esos insumos la Fiscalía estaba obligada a enfrentar el juicio”. Asimismo, el persecutor valoró que el tribunal eximiera a la Fiscalía del pago de costas procesales, reconociendo la existencia de un motivo plausible y fundamentado para litigar.