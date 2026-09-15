La comunidad del Insuco celebró las Fiestas Patrias con el campeonato de Futsal “Armadillo”

Mejor desempeño individual: Víctor Arce, Mejor Jugador del campeonato; Vicente Andrade, Mejor Guardameta; y Oscar Valencia, Máximo Anotador. Máximo anotador : Oscar Valencia Equipo ganador: “C” WhatsApp Image 2026-09-15 at 2.19.44 PM (1) WhatsApp Image 2026-09-15 at 2.19.44 PM WhatsApp Image 2026-09-15 at 2.19.23 PM (1) WhatsApp Image 2026-09-15 at 2.19.23 PM (2) WhatsApp Image 2026-09-15 at 2.19.23 PM WhatsApp Image 2026-09-15 at 2.19.32 PM WhatsApp Image 2026-09-15 at 2.19.45 PM

En el marco de las actividades conmemorativas de las Fiestas Patrias, la comunidad educativa del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) llevó a cabo una destacada jornada deportiva e integradora con la realización del campeonato cuadrangular de futsal “Armadillo”. El torneo se consolidó no solo como una instancia de competencia física, sino como un pilar fundamental para fortalecer la salud y la sana convivencia escolar.

Uno de los hitos más relevantes de la jornada fue el alto nivel de autonomía mostrado por las y los estudiantes. Más allá de su desempeño en la cancha, los jóvenes asumieron un rol protagónico en la gestión, construcción y ejecución técnica del evento. La organización general estuvo a cargo de Yohana Silvero como coordinadora general, mientras que Matías Domínguez, Maite Pinto, Carlos González y José Moreira se desempeñaron como árbitros. El armado y control del mobiliario fue gestionado por Eloy Diaz y Estaban Aravena, y la locución oficial del evento estuvo a cargo de Ángel Acosta y Cristian Varela.

El profesor organizador Juan Ignacio Toro enfatizó el valor formativo de la iniciativa, vinculada al currículo del Ministerio de Educación (Mineduc) para cuarto medio: “De esta manera logran solucionar diferencias de opiniones, solucionar problemas y resolver conflictos trabajando en equipo para superar todas estas barreras por un fin en común, eso es lo más importante”, detalló.

Por su parte, la directora del establecimiento, Ivonne Hermosilla, destacó el compromiso de los docentes de educación física y la activa participación del alumnado. “Fue una mañana de sana competencia, de alegría y de disfrutar lo que están haciendo acompañados por sus profesores. Esta actividad propicia la participación, el ejercicio, la actividad física, la salud y sobre todo la buena convivencia entre los estudiantes”, afirmó.

El “Equipo C” se corona campeón

Tras una intensa y apasionante jornada de competencia, el Equipo C, vistiendo su característica camiseta amarilla, logró adjudicarse el primer lugar del torneo. El plantel campeón estuvo integrado por Albano Andrade, Amaro Torres, Javier Lugo, Ignacio Andrade, Oscar Ruiz, Joaquín Osses, Jans Oberti y Víctor Arce.

Al finalizar el encuentro, el estudiante Jans Oberti expresó su satisfacción con el desarrollo de la actividad: “Tuvo muy buenos participantes y muy buena organización por parte del equipo. Me gustaría que el próximo año mis compañeros tengan la oportunidad de apreciar un campeonato de la misma magnitud. Es importante que nos inciten a hacer más deporte, estuvo muy bueno”.

Con eventos de esta envergadura, el Instituto Superior de Comercio reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus estudiantes, impulsando valores de liderazgo, colaboración y deportividad.