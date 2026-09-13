La delegación del Liceo Donald McIntyre Griffiths de Puerto Williams destaca en el Desfile Escolar de Punta Arenas

Una destacada y emotiva participación tuvo la delegación del Liceo Donald McIntyre Griffiths de Puerto Williams en el tradicional desfile escolar realizado este viernes 4 de septiembre en la ciudad de Punta Arenas.

La comitiva, integrada por un total de 42 personas entre estudiantes, directivos, docentes, instructores y apoderados, emprendió un extenso viaje marítimo a bordo del ferry Yaghan desde la Provincia Antártica Chilena. La travesía de 30 horas culminó con su arribo a la capital regional, donde permanecieron durante la semana preparándose para la presentación.

Una tradición con 32 años de historia

Durante su estadía en Punta Arenas, los estudiantes se hospedaron en las dependencias del Instituto Nacional de Deportes (IND) y realizaron sus ensayos diarios en la pista atlética del Estadio Fiscal. La reconocida Banda de Guerra e Instrumental del liceo —que cuenta con una trayectoria de 32 años y presentaciones históricas en Ushuaia, Punta Arenas y la Quinta Región— lució su repertorio bajo la instrucción de los voluntarios de la Armada de Chile, el Suboficial Marcos Donoso Camanal y el Cabo Valdivia.

Desde la directiva del establecimiento destacaron el esfuerzo conjunto que hizo posible esta participación, agradeciendo el apoyo incondicional de la comunidad escolar, la Municipalidad de Cabo de Hornos, la Delegación Presidencial Provincial, así como la colaboración brindada por el Liceo Contardi y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) en el soporte logístico y de alimentación.

Orgullo y experiencia estudiantil

La delegación estudiantil estuvo conformada por 29 alumnos, acompañados por los escoltas de los estandartes Nacional, Regional y del Liceo. Para muchos de los jóvenes, esta presentación representó un hito inolvidable en su formación escolar.

Matías Altamirano, estudiante de segundo medio y Tambor Mayor de la banda, compartió su entusiasmo tras la jornada:

“Ha sido una linda experiencia junto a nuestros compañeros; más que un grupo, somos una familia. Es un gran orgullo salir a representar a nuestro liceo desde Puerto Williams y presentarnos en una instancia tan importante en Punta Arenas”, afirmó.

Por su parte, Catalina Maricoy, alumna de cuarto medio y abanderada del establecimiento, valoró la oportunidad otorgada a la delegación:

“Es una bonita oportunidad poder mostrar en la capital regional todo el esfuerzo y la dedicación que mis compañeros le ponen a los ensayos semana a semana. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este viaje”, expresó.

En tanto, Alexandra Galloso, integrante de la sección de cajas y estudiante de segundo medio, resaltó el caluroso recibimiento del público asistente:

“Fue increíble sentir el aplauso de la gente. No siempre tenemos la posibilidad de presentarnos ante un marco de público tan grande, así que quisimos aprovechar la experiencia al máximo”, señaló.

Acompañamiento de la comunidad escolar

El viaje contó además con la participación de apoderados de la comuna de Cabo de Hornos, quienes acompañaron de cerca la travesía y las actividades de los alumnos. Patricio Oyarzo, apoderado de la delegación, destacó el impacto positivo de la iniciativa:

“Para nuestros jóvenes y para la comuna de Cabo de Hornos es fundamental contar con estas experiencias. Al ser el único liceo de Puerto Williams, estos intercambios formativos y culturales enriquecen su desarrollo personal y social. Nos sentimos profundamente orgullosos del desempeño de cada uno de los estudiantes”, concluyó.

Tras concluir con éxito su presentación en el desfile escolar, la delegación del Liceo Donald McIntyre Griffiths emprenderá el retorno a Puerto Williams, dejando en alto el nombre de la comuna más austral del país.