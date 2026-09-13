Barrio Comercial 18 de Septiembre dio el puntapié inicial a Fiestas Patrias con concurso de la mejor empanada

Con un ambiente festivo y familiar, el Barrio Comercial 18 de Septiembre inauguró sus actividades oficiales de Fiestas Patrias mediante la realización del concurso de la mejor empanada criolla, certamen que coronó a Nelly Huenante con el primer lugar, seguida por María Sonia Vera en el segundo puesto y Amelia Álvarez en la tercera posición.

La actividad comunitaria —impulsada por la Asociación Comercial del sector junto al apoyo del programa Barrios Comerciales de Sercotec— contempló además presentaciones de grupos folclóricos, juegos infantiles, degustaciones de mote con huesillo y una colecta solidaria en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes. Para garantizar la seguridad del evento, el Radio Club Patagonia Z8 desplegó una red de comunicaciones en terreno y enlace de primeros auxilios.

El presidente de la asociación gremial, Mauricio Grebian, destacó que el sector reúne a cerca de 30 comercios locales y adelantó que la programación continuará con un sorteo el 30 de septiembre, sumado a celebraciones de Halloween, una corrida familiar y eventos de fin de año. Por su parte, la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, relevó la unión comercial del sector e instó a la ciudadanía magallánica a preferir el comercio de barrio durante los festejos patrios.