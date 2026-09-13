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Adelaida Coñocar gana el concurso de la empanada criolla en el Barrio Juan Pablo II y clasifica a la final municipal

La vecina obtuvo el primer puesto con una receta tradicional casera a base de carne picada y manteca. La jornada, organizada junto al Programa Quiero Mi Barrio y el Municipio, contó con muestras folclóricas y servirá de previa para la gran final comunal este miércoles 15 de septiembre en la Plaza Muñoz Gamero.

Periodista Web
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En un ambiente festivo y familiar, el Barrio Juan Pablo II albergó la sexta edición del tradicional concurso “La Mejor Empanada Criolla”, iniciativa impulsada por el Consejo Vecinal de Desarrollo, el Programa Quiero Mi Barrio y la Municipalidad de Punta Arenas.

La vecina Adelaida Coñocar se adjudicó el primer lugar del certamen tras conquistar al jurado con una receta casera de carne picada, cebolla y masa elaborada con manteca y agua caliente. Con este triunfo, la ganadora representará a su sector en la gran final municipal programada para el miércoles 15 de septiembre, desde las 11:00 horas, en la Plaza Muñoz Gamero frente al edificio consistorial.

La actividad comunitaria estuvo amenizada por las presentaciones folclóricas de los campeones regionales de cueca “Ainara y Anias”, el conjunto infantil “Semillita del Folklor” y la agrupación “Entre Espuelas y Coirones”. El seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, junto al alcalde Claudio Radonich, resaltaron la importancia de estas instancias para crear tejido social y fortalecer los vínculos entre los vecinos de los nuevos conjuntos habitacionales de la comuna.

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