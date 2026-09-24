La Universidad de Magallanes digitaliza el patrimonio regional mediante innovadora aplicación de Realidad Virtual y Aumentada

La Universidad de Magallanes (UMAG) realiza la entrega oficial de una novedosa aplicación de realidad virtual y aumentada orientada al rescate, preservación y difusión del patrimonio histórico regional. El desarrollo tecnológico estuvo a cargo de la estudiante, hoy ingeniera, Catalina Maldonado, quien llevó a cabo esta iniciativa como su proyecto final de titulación.

El proyecto se centró en la digitalización del emblemático Mausoleo de José Menéndez, situado en el Cementerio Municipal de Punta Arenas. A través de un riguroso trabajo de campo y procesamiento digital, la profesional capturó más de mil fotografías del mausoleo —tanto de su exterior como de su interior— para luego realizar labores de edición, ensamblado y renderizado en modelos 3D.

Esta propuesta representa un hito de transferencia de conocimiento y tecnología desde la academia hacia la comunidad magallánica, permitiendo el acceso inmersivo a una estructura que habitualmente se encuentra cerrada al público general.

Al respecto, la Dra. Patricia Maldonado Cárdenas, académica, investigadora y subdirectora del proyecto Ingenierías 2030 en la UMAG, destacó el origen e impacto de esta iniciativa:

“Esta propuesta nace como idea de ponerle valor a nuestros patrimonios culturales que tenemos en la región y, en particular, en nuestro Cementerio Municipal. Queríamos traspasar el conocimiento tecnológico y audiovisual que tenemos en la universidad hacia el mundo real, favoreciendo los patrimonios locales. En conjunto con el cementerio, se acordó probar con el Mausoleo de José Menéndez, donde nuestra estudiante e ingeniera Catalina Maldonado desarrolló su tesis de titulación. Con más de mil fotografías procesadas y adaptadas al mundo virtual, hoy es posible recorrer el mausoleo de forma inmersiva.”

Opciones de Acceso para la Comunidad

La solución tecnológica ofrece dos modalidades de navegación para acercar la experiencia a diversos públicos:

Recorrido Virtual Inmersivo: Mediante el uso de visores de realidad virtual (Oculus), los usuarios pueden ingresar al interior del mausoleo y explorar cada uno de sus detalles históricos. Aplicación Móvil (Realidad Aumentada): Desarrollada para dispositivos móviles, permitirá acceder al recorrido a través de la lectura de un código QR que estará disponible próximamente en la plataforma del Cementerio Municipal.

La actividad de presentación cuenta con la participación de representantes y autoridades de la Universidad de Magallanes, quienes expondrán los detalles del proceso técnico de desarrollo y el potencial que ofrecen estas tecnologías para la puesta en valor de la historia y el patrimonio de la Región de Magallanes.