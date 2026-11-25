Con el objetivo de acompañar espiritualmente a los jóvenes de la provincia ante uno de los hitos académicos más relevantes de su etapa escolar, el párroco de Tierra del Fuego, Bernardo Basulto, extendió una invitación abierta a participar en la tradicional misa de bendición para quienes rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Templo San Francisco de Sales, y está dirigida especialmente a los estudiantes locales que rendirán la evaluación en el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes. Durante la liturgia, además, se bendecirán y obsequiarán lápices a los asistentes para que puedan utilizarlos durante las jornadas de examen.

Respecto al sentido de esta instancia, el sacerdote destacó la importancia de contar con un espacio de calma y recogimiento en la víspera de las pruebas.

“Bien hace el último día ir y tener un momento de tranquilidad y poner también todo el trabajo realizado durante estos años en las manos de Dios para que puedan cumplir este desafío con la bendición del Señor y con la tranquilidad necesaria”, señaló Basulto, reiterando el llamado a las familias y estudiantes a ser parte de este encuentro antes de iniciar el proceso de admisión universitaria.