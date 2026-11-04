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Liceo Industrial de luto: falleció su director, Jorge Paredes Méndez

“Despedimos con tristeza a quien asumió con entereza y vocación el desafío de conducir nuestra institución”, indicaron desde el establecimiento educativo.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

Durante esta jornada se confirmó el fallecimiento del director del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, Jorge Paredes Méndez.

La información fue informada por el propio establecimiento educativo, lamentando la pérdida y agradeciendo por su gestión

Jorge estuvo pasando por delicado estado de salud, que lo había obligado a ausentarse de sus funciones en los últimos días considerando que a inicios de este año luego de cumplir labores en la dirección del  Liceo Público Trovolhue del SLEP Costa Araucanía.

“Hoy despedimos con tristeza a quien asumió con entereza y vocación el desafío de conducir nuestra institución.  Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda nuestra comunidad educativa”, expresó el Liceo Industrial a través de sus redes sociales

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