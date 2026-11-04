Corte de luz afecta a más de 1.600 clientes en el centro de Punta Arenas y apaga semáforos clave

Un total de 1.671 clientes del sector centro de Punta Arenas permanecen sin suministro eléctrico tras un intempestivo corte en las redes de distribución, emergencia que alteró el funcionamiento de locales comerciales, recintos institucionales y actividades residenciales en el corazón de la capital regional.

La suspensión imprevista del servicio impactó de forma directa e inmediata en la seguridad vial, dejando fuera de operación un importante número de semáforos en cruces neurálgicos y de alta densidad de tránsito. Esta condición derivó en atochamientos vehiculares, ralentización en los desplazamientos y la necesidad imperiosa de que automovilistas y peatones extremaran la cautela para prevenir accidentes en las principales avenidas.

Frente al evento, la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag) mantiene indagaciones técnicas y operativas en curso para esclarecer las causas basales que provocaron la caída del sistema en el radio céntrico.

Asimismo, personal de emergencia de la empresa distribuidora se desplegó en terreno para aislar la avería y ejecutar las maniobras que permitan restituir el flujo eléctrico en el menor tiempo posible. En paralelo, autoridades e inspectores locales reiteraron el llamado a conductores a reducir la velocidad y respetar de forma estricta el derecho preferente de paso en todas aquellas intersecciones donde la señalización electrónica permanece inhabilitada.