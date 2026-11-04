ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Punta Arenas: Decretan arresto domiciliario total a sujeto que fracturó a la pareja de su exconviviente Corte Suprema ratifica que armador pesquero irá a juicio oral por fraude tributario en Magallanes Condenan a 8 años de presidio efectivo a colombiano que ingresó más de 4 kilos 85 millones de pesos de droga en vuelo comercial a Punta Arenas A juicio oral acusados de homicidio de ciudadano colombiano en Plaza Esmeralda de Punta Arenas
> Regional

Corte de luz afecta a más de 1.600 clientes en el centro de Punta Arenas y apaga semáforos clave

La falla imprevista en las redes de Edelmag dejó sin suministro a 1.671 usuarios y generó atochamientos viales en cruces neurálgicos de la capital regional. Cuadrillas técnicas trabajan en terreno para aislar la avería y reponer el servicio.

Periodista Web
Periodista Web

Un total de 1.671 clientes del sector centro de Punta Arenas permanecen sin suministro eléctrico tras un intempestivo corte en las redes de distribución, emergencia que alteró el funcionamiento de locales comerciales, recintos institucionales y actividades residenciales en el corazón de la capital regional.

La suspensión imprevista del servicio impactó de forma directa e inmediata en la seguridad vial, dejando fuera de operación un importante número de semáforos en cruces neurálgicos y de alta densidad de tránsito. Esta condición derivó en atochamientos vehiculares, ralentización en los desplazamientos y la necesidad imperiosa de que automovilistas y peatones extremaran la cautela para prevenir accidentes en las principales avenidas.

Frente al evento, la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag) mantiene indagaciones técnicas y operativas en curso para esclarecer las causas basales que provocaron la caída del sistema en el radio céntrico.

Asimismo, personal de emergencia de la empresa distribuidora se desplegó en terreno para aislar la avería y ejecutar las maniobras que permitan restituir el flujo eléctrico en el menor tiempo posible. En paralelo, autoridades e inspectores locales reiteraron el llamado a conductores a reducir la velocidad y respetar de forma estricta el derecho preferente de paso en todas aquellas intersecciones donde la señalización electrónica permanece inhabilitada.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS