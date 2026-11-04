Consejo Regional aprueba por unanimidad millonarios recursos para modernizar la red de agua potable en Puerto Williams

En una votación unánime calificada como estratégica para el desarrollo del extremo austral de Chile, el Consejo Regional (CORE) de Magallanes y de la Antártica Chilena dio luz verde al financiamiento destinado a la modernización integral del sistema de agua potable de Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos.

La determinación busca subsanar una falencia sanitaria histórica en la localidad austral, optimizando los estándares de seguridad en los procesos de captación, tratamiento y distribución del recurso hídrico para la población. Las gestiones técnicas y presupuestarias cobraron carácter de urgencia tras la contingencia provocada por el desborde del río Róbalo, emergencia natural que dejó al descubierto la vulnerabilidad del actual tendido y aceleró las coordinaciones entre el municipio local y el Gobierno Regional.

Soberanía en zonas aisladas y respaldo transversal

Tras la aprobación del cuerpo colegiado, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, resaltó el consenso alcanzado entre las distintas bancadas en beneficio de los habitantes más australes del país: “Agradezco al Consejo Regional; aquí no hay colores políticos, acá hay una población que está haciendo soberanía”, aseveró la autoridad comunal, relevando la trascendencia de canalizar recursos públicos de gran envergadura hacia localidades de extrema isolated territorial.

No obstante la relevancia del hito presupuestario, el edil puntualizó la necesidad de enfrentar el desarrollo de las faenas con rigurosidad técnica: “Hay que tomárselo con cautela, porque esta es una primera etapa de un plan de gestión que va consolidando lo que tiene que ser Puerto Williams: una ciudad que cuente con todos sus servicios básicos en regla”, apuntó respecto del ordenamiento urbano necesario frente a la expansión demográfica que experimenta la isla Navarino.

Transformación integral y rol garante del Estado

Finalmente, Fernández vinculó esta inyección de fondos con la deuda estructural que arrastra la capital de la Provincia Antártica Chilena desde su poblamiento formal a mediados del siglo pasado, enfatizando la responsabilidad pública en el territorio limítrofe.

“Vamos construyendo la ciudad en base a cimientos que ya van a cumplir 74 años y que ameritan una transformación integral; la inversión estatal tiene que estar y hoy, a través del Gobierno Regional y el municipio, se está saldando una deuda que por muchos años se mantuvo con esta ciudad”, concluyó el jefe comunal de Cabo de Hornos sobre el despliegue del proyecto sanitario.