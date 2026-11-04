Subsidio a la Contratación beneficia a más de 350 trabajadores y 110 empresas en la Región de Magallanes

Un total de 354 trabajadores de la Región de Magallanes han accedido a los beneficios contemplados en la Línea de Activación Laboral del Subsidio a la Contratación, instrumento público diseñado por el Gobierno para dinamizar la creación de puestos de trabajo formales en el sector privado regional.

De acuerdo con el balance estadístico consolidado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) al cierre de octubre de 2026, la zona austral ya ha cubierto 354 cupos de un total de 399 asignados para el territorio, vinculando en el proceso de inserción laboral a 110 empresas empleadoras de diversos rubros productivos y de servicios.

El mecanismo entrega una bonificación monetaria directa a los empleadores correspondiente a hasta un 50% de un Ingreso Mínimo Mensual (IMM) por cada nuevo trabajador incorporado, porcentaje que asciende al 60% en el caso de contratos formalizados con mujeres, con el objetivo de acortar las brechas de género en el mercado del trabajo.

Tercera nómina de pagos y transferencias en la zona

La repercusión económica de este incentivo estatal en Magallanes se tradujo este 3 de noviembre en la concreción del tercer proceso de pago, instancia en la cual se movilizó una masa de recursos equivalente a $81.050.136 en transferencias bancarias.

Dicho desembolso fiscal cubrió asignaciones salariales devengadas en septiembre junto a montos pendientes de liquidación, favoreciendo de forma directa a 278 trabajadores dependientes de 100 empresas regionales.

A nivel país, la herramienta laboral muestra una ejecución del 93,8% con relación a la meta trazada de 25 mil nuevas plazas de empleo, acumulando 23.459 subsidios concedidos a 6.180 firmas privadas, consolidando el esquema de incentivos como una palanca para la estabilidad laboral y la seguridad social de los trabajadores.