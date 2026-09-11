ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Principio de incendio moviliza a tres compañías de Bomberos en hostal del centro de Punta Arenas Perito de la PDI identifica científicamente cuerpo hallado en Porvenir: Corresponde a tripulante desaparecido en San Juan Alarma en Valparaíso por "La Jauría": Banda juvenil asalta violentamente a turistas y peatones en Plaza Victoria Encuentran cuerpo de un hombre en las costas de Porvenir: Investigan si corresponde a tripulante de la embarcación Sebastián IV
> Crónica

Liceo María Auxiliadora celebra su Segunda Gala Folclórica con estudiantes de primero a sexto básico

La actividad reunió a la comunidad educativa y familias en Punta Arenas en torno al baile y las tradiciones patrias, consolidándose como un espacio de formación y encuentro comunitario.

Periodista Web
Periodista Web

En un ambiente festivo y de rescate de nuestras tradiciones, el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas llevó a cabo la segunda edición de su Gala Folclórica, certamen cultural que congregó en el escenario a alumnas desde primero hasta sexto año de educación básica.

Durante el desarrollo de la jornada, las estudiantes mostraron su entusiasmo, talento y preparación a través de la interpretación de diversas danzas tradicionales de nuestro país. La actividad contó con un masivo marco de público compuesto por apoderados, docentes y familiares, quienes acompañaron activamente cada una de las muestras artísticas.

IMG_2952.JPG
IMG_2952.JPG
IMG_2931.JPG
IMG_2931.JPG
IMG_2937.JPG
IMG_2937.JPG
IMG_2927.JPG
IMG_2927.JPG
IMG_2915.JPG
IMG_2915.JPG
IMG_2903.JPG
IMG_2903.JPG
IMG_2895.JPG
IMG_2895.JPG
IMG_2893.JPG
IMG_2893.JPG
IMG_2882.JPG
IMG_2882.JPG
IMG_2875.JPG
IMG_2875.JPG
IMG_2873.JPG
IMG_2873.JPG
IMG_2867.JPG
IMG_2867.JPG
IMG_2861.JPG
IMG_2861.JPG

Fortalecimiento del sentido comunitario

Desde la dirección y el equipo pedagógico del establecimiento destacaron el valor educativo de estas instancias, orientadas a promover la identidad nacional y el trabajo en equipo desde la primera infancia.

La gala se consolidó como un espacio de reencuentro para fortalecer los lazos de la comunidad educativa, promoviendo el respeto y la preservación del acervo folclórico chileno en las nuevas generaciones de la Región de Magallanes.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS