Liceo María Auxiliadora celebra su Segunda Gala Folclórica con estudiantes de primero a sexto básico

En un ambiente festivo y de rescate de nuestras tradiciones, el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas llevó a cabo la segunda edición de su Gala Folclórica, certamen cultural que congregó en el escenario a alumnas desde primero hasta sexto año de educación básica.

Durante el desarrollo de la jornada, las estudiantes mostraron su entusiasmo, talento y preparación a través de la interpretación de diversas danzas tradicionales de nuestro país. La actividad contó con un masivo marco de público compuesto por apoderados, docentes y familiares, quienes acompañaron activamente cada una de las muestras artísticas.

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Fortalecimiento del sentido comunitario

Desde la dirección y el equipo pedagógico del establecimiento destacaron el valor educativo de estas instancias, orientadas a promover la identidad nacional y el trabajo en equipo desde la primera infancia.

La gala se consolidó como un espacio de reencuentro para fortalecer los lazos de la comunidad educativa, promoviendo el respeto y la preservación del acervo folclórico chileno en las nuevas generaciones de la Región de Magallanes.