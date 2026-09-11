Realizan cuarta edición del Seminario de Seguridad y Sostenibilidad en el Centro Cultural de Punta Arenas

Las dependencias del Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro albergaron la cuarta edición del Seminario de Seguridad y Sostenibilidad, evento organizado por el comité Magallanes Puerto Sostenible. La instancia congregó a representantes del sector marítimo-portuario, autoridades regionales y delegaciones de estudiantes de enseñanza técnico-profesional de Punta Arenas.

El presidente del comité y gerente de Ultraport Punta Arenas, Miguel Palacios, subrayó el compromiso del sector con las futuras generaciones: “Nuestro propósito está enfocado en la sostenibilidad y en la seguridad de las operaciones portuarias. Cuidar el medio ambiente, generar empleo y acercar el puerto a la comunidad es nuestro objetivo número uno”, enfatizó.

Innovación tecnológica y capital humano local

Durante las jornadas de exposición, las empresas asociadas mostraron sus principales avances en materia de innovación y reducción de huella ambiental. Entre las ponencias destacó la intervención de Roxana Seguel Vidal, especialista en sostenibilidad de Antártica 21, quien abordó la transición desde el Magellan Explorer hacia la nueva embarcación Magellan Discoverer.

Este nuevo crucero cuenta con tecnología híbrida-eléctrica y sistemas de navegación de última generación, desarrollo que impactará positivamente en la economía regional, el posicionamiento del puerto y la capacitación del capital humano en Magallanes.