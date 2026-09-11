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Brote de norovirus eleva la ocupación de camas pediátricas en el Hospital Clínico

Ante la alta capacidad de contagio del patógeno, que persiste semanas después del cuadro diarreico, las autoridades sanitarias llamaron a extremar el lavado de manos, la higiene con cloro y a evitar aglomeraciones.

Periodista Web
Periodista Web

Un brote de virus entérico, específicamente de norovirus, se mantiene activo desde hace aproximadamente un mes, siendo uno de los factores que ha propiciado una alta ocupación en los recintos asistenciales.

Así lo advirtió el jefe del CR Infanto Adolescente del Hospital Clínico Magallanes, Germán Sepúlveda, quien señaló: “Estamos hace más-menos un mes con un brote de virus entérico, de virus digestivo, y eso también nos ha mantenido más-menos alta la ocupación”.

Ante este escenario, el especialista destacó que la prevención debe sostenerse en el tiempo, explicando que “el norovirus se sigue diseminando un mes después de haber terminado el cuadro diarreico, por lo tanto, las medidas de prevención tienen que ser mantenidas durante un período largo”.

Para mitigar los contagios, Sepúlveda recomendó mantener una estricta higiene: “Las medidas son siempre mantener un buen higiene de manos. En este caso, tener claro que el norovirus es sensible al cloro, por lo tanto, con un poquito de cloro en las aguas, siempre con harto jabón, todo lo que significa comidas, principalmente manipular alimentos, mantener un buen aseo”.

Asimismo, instó a evitar lugares masivos y a realizar una “consulta precoz en caso de niños con enfermedades importantes como inmunodeficiencias, enfermedades del corazón, ese tipo”.

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