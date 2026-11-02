Liceo Politécnico de Puerto Natales lidera formación regional en seguridad minera con 65 alumnos capacitados

Un total de 65 alumnos del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales fueron certificados en competencias de prevención de riesgos y autocuidado laboral, posicionando al plantel natalino como el establecimiento con mayor convocatoria en Magallanes dentro del curso de Monitor en Seguridad Minera, ejecutado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) junto a la Secretaría Regional Ministerial de Minería.

La distinción oficial congregó en el recinto educativo a autoridades regionales, directivos escolares y estudiantes, con el propósito de destacar la integración temprana de la normativa de seguridad y la cultura preventiva en las mallas de la enseñanza media técnico-profesional de Última Esperanza.

El seremi (s) de Minería de Magallanes, Marco Antonio Pinto, remarcó durante la ceremonia que la seguridad debe concebirse como un principio intrínseco de la labor productiva y no como una mera exigencia administrativa:

«Avanzamos hacia una formación donde la seguridad sea entendida como un valor fundamental del trabajo, considerando que el desarrollo de la actividad minera requiere trabajadores preparados, conscientes de los riesgos y comprometidos tanto con su propia integridad como con la de sus compañeros».

La iniciativa formativa, gestionada originalmente bajo la conducción del seremi titular del ramo, Oscar Basualdo Trujillo, tuvo como objetivo instruir a los futuros técnicos en detección de peligros en faena, cumplimiento de protocolos operativos y mitigación de siniestralidad antes de su incorporación a los centros de trabajo.

Diálogo intergeneracional y rol técnico

La jornada integró un componente formativo práctico mediante el testimonio de Belarmino Oyarzo, minero jubilado de la zona, quien compartió con los jóvenes su experiencia operativa acumulada durante décadas de faena en Magallanes, enfatizando que ningún requerimiento de producción puede anteponerse a la protección de la vida humana.

Por su parte, el director regional de Sernageomin, Régulo Díaz Velasco, valoró la alta respuesta de la comunidad escolar natalina y ratificó el compromiso de la entidad técnica con la transferencia directa de conocimientos especializados hacia los planteles educacionales de zonas extremas.

En tanto, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, resaltó el impacto pedagógico y social del programa: