En el corazón de Punta Arenas, donde la memoria austral resiste al paso del tiempo y al viento del Estrecho, el Liceo Polivalente Sara Braun sumó este jueves 26 de noviembre un hito inédito para la educación pública regional. El recinto fue notificado de la obtención del Sello de Educación Patrimonial, una distinción conjunta del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Ministerio de Educación que lo posiciona como el único establecimiento de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena —y uno de apenas 20 en todo el país— en alcanzar este reconocimiento.

Para acceder a la distinción, el liceo debió acreditar al menos tres años de labor sistemática y continua, superando una rigurosa evaluación basada en cinco criterios: trayectoria, institucionalización interna, pertinencia curricular, vinculación con el territorio y proyección comunitaria. El proceso de postulación fue encabezado por el profesor Javier Muñoz Vidal, junto a una comisión integrada por el director del establecimiento, Rodrigo Aguilar Alvarado; la jefa de UTP, Licett Velásquez Colivoro; y el coordinador CRA, Ernesto Fernández de Cabo Arriado.

Un aula abierta a la identidad patagónica

El fallo ministerial validó un ecosistema pedagógico que trasciende la sala de clases y convierte al patrimonio en un eje vivo de formación ciudadana. Entre las iniciativas respaldadas destacan:

Espacios y memoria: La gestión sostenida del pabellón patrimonial “Gabriela Mistral”.

Investigación e historia: Las Jornadas Escolares de Historia Regional y Territorios “Mateo Martinic Beros” y el taller de ciencias sociales desarrollado junto al equipo de investigación e innovación escolar del PAR Explora.

Cultura y territorio: La muestra folklórica anual y el voluntariado estudiantil permanente en los Días del Patrimonio —en sus ediciones nacional de mayo, regional de octubre, Noche de Museos y verano—.

Proyección binacional: El trabajo asociativo con entidades museísticas y la incorporación, durante este año, a los encuentros binacionales de museos a través de las jornadas de historia.

Proyección nacional y red colaborativa

La entrega oficial del certificado y la placa distintiva tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en el Palacio Pereira, en Santiago, hito que posteriormente será replicado en una ceremonia regional en Magallanes. Además de difundir la experiencia puntarenense en los canales oficiales de ambos ministerios y en la plataforma Chile Patrimonios, el galardón permitirá al establecimiento integrarse a la Red de Educación Patrimonial, accediendo a instancias permanentes de capacitación e intercambio.

Según establece la convocatoria oficial, el Sello “busca no solo reconocer experiencias destacadas, sino también contribuir a la conformación de una red de establecimientos que permita compartir aprendizajes y fortalecer la educación patrimonial a lo largo del país”. Con este paso, el Liceo Polivalente Sara Braun consolida su liderazgo en el extremo sur, demostrando que el resguardo de la historia local es también una herramienta decisiva para proyectar el futuro de las nuevas generaciones magallánicas.