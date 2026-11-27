Con un llamado a abrir las puertas a los equipos en terreno, las autoridades regionales destacaron el inicio de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2026, proceso que se extenderá hasta el próximo 31 de enero de 2027. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, un total de 2.252 viviendas seleccionadas de manera aleatoria —de una muestra nacional de 75.183 hogares— formarán parte de este estudio impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ejecutado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile.

La medición resulta clave para estimar los índices de pobreza por ingresos y multidimensional, además de diagnosticar la realidad local en áreas sensibles como salud, vivienda, educación y trabajo.

Al respecto, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, subrayó la trascendencia que este instrumento tiene para el desarrollo de la zona austral: “Para una región extrema como Magallanes, la Encuesta CASEN es una herramienta fundamental para que nuestras realidades territoriales se vean reflejadas en las decisiones del Estado. No se trata solo de cifras, sino de conocer cómo viven realmente nuestras familias, cuáles son sus brechas y qué necesitan en materia de vivienda, salud o trabajo. Por eso, abrir la puerta a los encuestadores es clave para que los recursos públicos se inviertan con pertinencia regional y lleguen a quienes más lo requieren”, señaló la autoridad.

Confidencialidad y medidas de seguridad para los vecinos

Por su parte, la seremi (s) de Desarrollo Social y Familia, Ingrid Thormann, enfatizó que toda la información recopilada es estrictamente confidencial y está resguardada por la Ley 17.374 sobre Secreto Estadístico, por lo que su entrega no afecta la calificación en el Registro Social de Hogares (RSH) ni la recepción de subsidios o beneficios estatales. Asimismo, detalló que en la región se desplegarán cerca de 40 encuestadores capacitados y acreditados, quienes trabajarán de forma presencial mediante tabletas electrónicas en horario de 10:00 a 20:00 horas.

Para garantizar la seguridad de los vecinos, desde el Ejecutivo recordaron las principales medidas de verificación del personal en terreno:

Viñeta Visten chaqueta azul y portan una credencial visible con su nombre, RUT y un código QR.

Viñeta Su identidad puede verificarse directamente en los sitios webhttp://www.casen2026.cl y.

Viñeta La encuesta debe ser contestada por un integrante del hogar mayor de 18 años que maneje los antecedentes del grupo familiar.

Viñeta Los encuestadores jamás solicitarán dinero, datos bancarios ni la ClaveÚnica durante el procedimiento.