Con la obra titulada “El Mensaje de Antonio”, Hernán Ferreira Zeballos se coronó ganador de la XII versión regional del Concurso Literario Autobiográfico de Personas Mayores 2026, iniciativa impulsada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en el marco de su Programa de Envejecimiento Activo.

En su relato, basado en su experiencia personal, el autor aborda la nostalgia tras el fallecimiento de un amigo y reflexiona sobre aquellos mensajes que suelen pasarse por alto debido al ritmo acelerado de la vida, pero cuyo verdadero valor se comprende con el paso del tiempo.

“Cuando ganas un premio en una dimensión que te apasiona como es la literatura, es un tremendo orgullo. Estoy muy agradecido del jurado por haber valorado mi relato”, expresó el ganador durante la ceremonia de premiación, instancia en la que también recibieron menciones honrosas María del Pilar Rojas Sánchez por “Tejiendo Sueños” y Rosamel Montes Riquelme por “El Culebrón”.

Récord de participación y memoria colectiva

La jornada contó con la participación de la coordinadora regional de Senama, Rebeca Aguilante Canales, quien agradeció la entrega de los participantes y resaltó el enfoque inclusivo del certamen al fomentar el envío de textos por correo electrónico —apoyado por un canal de atención presencial— para fortalecer la transición digital de las personas mayores.

Asimismo, la seremi (s) de Desarrollo Social y Familia, Ingrid Thormann Fuentes, valoró estos espacios por reconocer las vivencias y trayectorias de este grupo etario, fortaleciendo la memoria colectiva y promoviendo un envejecimiento activo, saludable y protagónico. Por su parte, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó la sabiduría reflejada en los textos respecto al manejo del tiempo como uno de los aprendizajes más valiosos de las personas mayores frente al ritmo de la sociedad actual.

Esta edición del certamen alcanzó un récord histórico de participación a nivel nacional con 1.393 obras de 956 autores —superando el máximo registrado en 2020—, mientras que en la Región de Magallanes se recibieron 31 relatos, cifra que también evidenció un alza respecto a 2025.

Como reconocimiento final, tanto la obra ganadora como las menciones honrosas formarán parte de la nueva edición impresa del libro correspondiente a la XII versión del Concurso Literario de Personas Mayores 2026, consolidando una plataforma que promueve una imagen positiva de la vejez y preserva el patrimonio biográfico de la región y el país.