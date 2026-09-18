“Los diáconos no podemos aceptar cargos políticos”

El seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, se refirió a las razones del por qué no asume la titularidad en la cartera sanitaria de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Las declaraciones las entregó en el programa tribuna magallánica de Radio Magallanes y una de las razones sería que “como yo soy diácono, los diáconos no pueden aceptar cargos políticos. Entonces, cuando uno asume de la titularidad en algún en estas funciones, hay una declaración política intrínseca que es la pertenencia a un gobierno”, explicó.

La segunda razón dada por la autoridad subrogante es la forma en que se desempeña en la autoridad sanitaria: contrata. “La gran mayoría de los funcionarios de la seremi somos contrata, es decir, somos de renovación año a año. Es bastante inestable para los funcionarios públicos esta situación. Así que para asumir yo tendría que renunciar a mi cargo y antiguamente los titulares guardaban sus cargos. Entonces, termina el proceso y yo me quedo sin trabajo. No hay posibilidades de regresar porque lo más probable es que busquen a alguien para ocupar esas funciones durante el tiempo que yo no esté”.

Sin embargo, Castillo defendió a las personas que quedan subrogante en alguna repartición público ya que asegura la continuidad de la institución.