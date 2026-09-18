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Adultos mayores de la Residencia Vida Austral celebraron las Fiestas Patrias con asado y juegos tradicionales

Los 12 residentes compartieron una jornada comunitaria junto a sus cuidadores y equipo de trabajo, reviviendo tradiciones dieciocheras como el emboque, la pesca milagrosa y juegos de puntería.

Periodista Web
Periodista Web

Con entusiasmo, gastronomía típica y un profundo sentido de pertenencia, los residentes de la Residencia Vida Austral festejaron la conmemoración de las Fiestas Patrias 2026 en una jornada recreativa orientada a promover el bienestar y la integración social de las personas mayores.

La actividad reunió a los 12 adultos mayores del establecimiento junto a cuidadores, profesionales y personal de apoyo, quienes organizaron un tradicional asado criollo para dar inicio a las celebraciones institucionales en un ambiente marcado por la camaradería y el afecto.

Tradición y estimulación recreativa

Durante la jornada, los residentes participaron activamente en diversas dinámicas de juegos típicos chilenos como la pesca milagrosa, el emboque y competencias de puntería, diseñadas especialmente para incentivar la movilidad, la estimulación cognitiva y la mantención de las tradiciones del mes de la Patria.

Desde la administración del recinto destacaron la importancia de generar estas instancias festivas al interior de las residencias del adulto mayor, permitiendo reforzar los lazos afectivos, mantener vivas las costumbres patagónicas y nacionales, y brindar espacios de esparcimiento de calidad para los residentes durante los feriados patrios.

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