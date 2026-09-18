Kermeses escolares llenaron de tradición y ambiente familiar la jornada de Fiestas Patrias en Punta Arenas

El espíritu dieciochero y la convivencia escolar se apoderaron de las aulas y patios en Punta Arenas, donde diversos establecimientos educacionales de la comuna desarrollaron sus tradicionales kermeses de Fiestas Patrias, convocando a cientos de familias y comunidades educativas en torno a juegos de destreza y costumbres nacionales.

Entre los recintos que registraron una mayor concurrencia destacaron el Instituto Don Bosco y el Liceo San José, recintos que desplegaron una nutrida parrilla de competencias recreativas, estand gastronómicos y presentaciones folclóricas organizadas por apoderados, docentes y estudiantes para celebrar el mes de la Patria.

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Encuentro en la educación pública

A estas jornadas festivas se sumó también el Liceo Luis Alberto Barrera, junto a otros recintos de la capital regional, convirtiendo a la infraestructura escolar en verdaderos centros comunitarios de esparcimiento para la población local.

Las actividades contaron con pruebas tradicionales de puntería, carreras de encostalados, tirada de la cuerda y venta de antojitos criollos, consolidando a las kermeses como una de las instancias familiares más arraigadas y concurridas dentro del calendario de celebraciones de septiembre en Magallanes.