​Magallanes bajo la lupa de la CGR: 257 propiedades fiscales asignadas no figuran en registros contables

La Contraloría General de la República (CGR) reveló inconsistencias en el control y registro de 9.653 inmuebles fiscales a nivel nacional, tras contrastar datos de 109 servicios públicos centralizados y del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN). Según el informe CIC N° 27, existen 3.238 propiedades contabilizadas que carecen de destinación vigente -por más de $451 mil millones-, además de 6.415 terrenos y edificaciones asignados formalmente pero omitidos en los balances contables de las entidades públicas.

​En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, los antecedentes dan cuenta de ambas realidades. Por un lado, se detectaron 208 inmuebles que permanecen anotados en la contabilidad de reparticiones públicas sin poseer un acto formal de destinación vigente otorgado por el MBN, abarcando una valoración de $10.826.261.192. En paralelo, la zona registra 257 propiedades que, pese a contar con asignación ministerial vigente, no han sido incorporadas a los libros financieros de los organismos que las operan.

​Frente a esta vulnerabilidad en el resguardo del patrimonio fiscal, el ente de control adoptó derivaciones concretas: se oficiará a los servicios involucrados para que regularicen las observaciones en su registro contable en un plazo de 90 días, y se oficiará al MBN para la regularización y formalización de las destinaciones. Asimismo, la Contraloría advirtió que realizará un seguimiento de lo dispuesto y, de constatar incumplimientos, fiscalizará u ordenará los procedimientos disciplinarios pertinentes.