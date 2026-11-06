Mercados Campesinos inauguran nueva temporada este sábado en la Costanera de Punta Arenas

Con el montaje de mostradores y estructuras en la Costanera del Estrecho de Magallanes, entre Avenida Cristóbal Colón y calle José Menéndez, los productores locales afinan los últimos detalles para inaugurar este sábado 7 de noviembre una nueva temporada de los tradicionales Mercados Campesinos.

La feria funcionará entre las 09:00 y las 14:00 horas, congregando a más de veinte agricultores de la Agricultura Familiar Campesina, quienes ofrecerán verduras frescas cosechadas de madrugada y diversos alimentos cultivados en los predios de la zona austral.

La productora local Aurora Reyes invitó a la comunidad a comprobar la calidad y el sabor de los productos regionales recién recolectados, destacando el valor de consumir cosechas obtenidas directamente en el territorio.

Además de la venta agrícola, la jornada incorporará un operativo de salud comunitaria en el que los asistentes podrán acceder de manera gratuita a Exámenes de Medicina Preventiva (EMP).

Sobre la iniciativa, el director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic Álvarez, señaló que la alimentación sana y los controles médicos se complementan, llamando a la ciudadanía a acudir al borde costero para respaldar el trabajo de las familias rurales y realizarse chequeos preventivos.