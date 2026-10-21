Magallanes conmemora su día con emotiva ceremonia

El 21 de octubre de 1520, el navegante portugués Hernando de Magallanes descubrió el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, hoy conocido como Estrecho. En conmemoración de esta fecha, el territorio más austral de Chile celebra “el Día de la Región”.

Como es una tradición, el Gobierno Regional realizará esta tarde, a las 19:00 horas en el centro cultural un emotivo acto conmemorativo.

El gobernador Jorge Flies, adelantó que se realizará una cuenta de gestión que hace el Consejo Regional, en donde se enfatizará el rol de los pilares productivos y los desafíos para el futuro.

“Creo que más que nunca, sobre todo en un último instante, tenemos un ámbito de soberanía que ha puesto en el eje nacional nuevamente no solamente el Estrecho de Magallanes, sino que la posición de la región en relación a un país tricontinental y siempre lo digo tridimensional, con nuestra área con el espacio aéreo que que tenemos que cubrir, y también nuestra proyección y soberanía antártica”, señaló.

Durante la ceremonia se hará entrega oficialmente del galvano a Patricio Mladinic, quien será condecorado como Ciudadano Ilustre 2026.