Magallanes destaca en agilización de trámites durante encuentro en La Moneda

En el Palacio de La Moneda se llevó a cabo el primer encuentro nacional de seremis de Salud, instancia encabezada por la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

La reunión tuvo por objetivo coordinar el trabajo territorial y abordar las metas prioritarias para el sistema público en el periodo 2026-2030.

​Durante la jornada, el seremi de salud (s) de Magallanes, Eduardo Castillo, valoró el espacio como una oportunidad clave para afianzar el trabajo interregional e interdivisional: “Fue una oportunidad para poder conocer a los equipos de trabajo, especialmente a los encargados de división y de área de la Subsecretaría con los que uno trabaja directamente en la programaciones y en los trabajos de desarrollo de los temas, y también conocerse entre los seremis de Salud de manera de poder realizar acciones coordinadas entre las distintas regiones”.

​Entre los lineamientos estratégicos, la subsecretaria Pizarro expuso sobre la situación sanitaria del país y los desafíos para el quinquenio 2026-2030, subrayando la urgencia de reducir los tiempos de espera y fortalecer los programas para el tratamiento del cáncer.

​En el balance territorial, la gestión de Magallanes obtuvo un reconocimiento especial en el marco del plan de simplificación de trámites para reactivación económica. Castillo destacó el posicionamiento regional en la reducción de tiempos de tramitación sanitaria: “Nos encontramos en segundo lugar a nivel país, muy cerca del primer lugar, a 0,2 de diferencia, donde se destacó mucho el trabajo que se está realizando para poder hacer los trámites en el menor tiempo posible”.

Asimismo, la autoridad regional relevó que la Seremi se ubicó “entre los dos primeros del país” en los plazos de certificación de discapacidad, comprometiéndose a mantener los altos estándares operativos alcanzados en los últimos meses.