Junaeb extiende plazo de la Encuesta de Vulnerabilidad 2026 ante miles de cuestionarios pendientes

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) extendió hasta el viernes 4 de diciembre el plazo final para contestar la Encuesta de Vulnerabilidad 2026. El proceso, iniciado el 5 de agosto, permite calcular el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) y el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM), mediciones que utilizan diversos ministerios y servicios públicos para focalizar programas y ayudas sociales.

El cuestionario debe ser completado directamente por los apoderados de estudiantes matriculados en prekínder, kínder, primero básico, quinto básico y primero medio en recintos públicos y particulares subvencionados, además de la totalidad de la matrícula en Educación de Adultos. La herramienta recopila antecedentes sobre dinámicas del hogar, salud, discapacidad, alimentación y crianza, integrando tres ejes de evaluación: la Encuesta de Vulnerabilidad Estudiantil (EVE), la Medición de Peso y Talla y el Registro de Estudiantes Padres, Madres y/o Embarazadas (RPME).

Rezago de respuestas a nivel nacional

Al 30 de octubre, el sistema registraba 593.227 encuestas recibidas de un universo total de 974.897 estudiantes, dejando más de 380 mil cuestionarios pendientes. Para alcanzar el estándar técnico requerido, el organismo necesita reunir al menos 187 mil respuestas adicionales antes del nuevo vencimiento.

El nivel de rezago muestra marcadas diferencias territoriales. La Región de Aysén presenta el porcentaje de respuesta más bajo del país con un 42,9%, seguida por La Araucanía con 52,9% y la Región Metropolitana con 53%, zona que concentra más de un tercio del universo total a evaluar. En contraste, los mayores avances corresponden a Coquimbo (76,2%) y Tarapacá (74,8%).

Frente a este escenario, Junaeb tomará contacto directo con aquellos recintos educacionales que registren menos del 80% de avance y reforzará la difusión junto a la Subsecretaría de la Niñez, recordando a los apoderados acudir a sus respectivos colegios para completar el trámite.