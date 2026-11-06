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Aprueban recomendación técnica para proyecto de ampliación del Hospital Comunitario de Puerto Williams

La iniciativa contempla una inversión de $2.481 millones para construir una cocina propia y oficinas administrativas, permitiendo liberar espacios para la atención médica en Cabo de Hornos.

Periodista Web
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La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Magallanes otorgó la Recomendación Satisfactoria (RS) para la etapa de ejecución del proyecto de ampliación del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams. La resolución técnica, tramitada a través del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), faculta el avance de las gestiones presupuestarias para materializar las obras.

El proyecto considera una intervención de 242,5 metros cuadrados, destinada a levantar una central de alimentación propia y nuevas dependencias administrativas. Estas faenas permitirán dar soporte al aumento de la dotación funcionaria y recuperar áreas interiores que hoy se usan provisoriamente para labores de oficina y comida, devolviéndolas a la atención directa de pacientes.

La inversión estimada asciende a $2.481 millones, recursos que serán financiados por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, mientras que la ejecución estará en manos del Servicio de Salud Magallanes.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, remarcó el impacto operativo de la medida para la zona austral: “Estamos hablando de una infraestructura fundamental para mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios, optimizar el funcionamiento del establecimiento y, especialmente, entregar mejores condiciones de atención a nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, el seremi (s) de Desarrollo Social, Alex Latorre Cárdenas, subrayó que la iniciativa beneficiará a más de dos mil habitantes de la comuna de Cabo de Hornos, resolviendo la preparación interna de la alimentación de los internos. En paralelo, el director regional (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, precisó que la RS habilita continuar la tramitación del plan de inversiones coordinado junto al gobierno regional.

La obtención de la recomendación técnica coincidió con el décimo aniversario del recinto hospitalario, inaugurado formalmente el 6 de noviembre, consolidándose tras una década como el eje de la cobertura sanitaria en la provincia más austral del país.

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