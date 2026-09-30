Magallanes entra en recesión tras caída del 1,9% en su PIB durante el segundo trimestre

La economía de la Región de Magallanes atraviesa por uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Las cifras más recientes del Banco Central confirmaron que el Producto Interno Bruto (PIB) regional registró un desplome del 1,9% en el segundo trimestre, acumulando tres trimestres consecutivos en terreno negativo y confirmando la caída técnica en recesión.

El retroceso contrasta marcadamente con el dinamismo observado en 2025, cuando la zona creció un 4,4%. De acuerdo con el ente emisor, la baja estuvo arrastrada principalmente por la marcada desaceleración de la acuicultura y el sector de la construcción, dos motores clave para la generación de empleo en la zona austral, cuyos números negativos solo fueron amortiguados parcialmente por el comercio y los servicios empresariales.

Plan de reactivación y debate por el impacto local

Frente a la contingencia nacional, el Ejecutivo anunció la estrategia “Chile Despega”, iniciativa que busca generar 100.000 empleos en el país mediante inversión pública, subsidios a la contratación vía Sence y liquidez con Fogape. No obstante, al ser consultado sobre el impacto local, el seremi del Trabajo de Magallanes, José Miguel Salas, admitió que aún no cuentan con proyecciones específicas para la zona: “Todavía no tenemos esa proyección. Son estudios que esperamos se hagan en los próximos días a través del Observatorio Laboral para contar con datos certeros”, acotó.

Por su parte, el académico e ingeniero comercial, Dr. Juan Luis Oyarzo, urgió a destrabar la burocracia estatal y agilizar el Plan de Zonas Extremas (PDZE), advirtiendo que la falta de inversión pública profundizará el estancamiento y la cautela en el gasto familiar. A ello se suman las presiones del seremi de Hacienda, Manuel José Correa, y de Economía, Francisco Birke, respecto a la alta cotización del dólar, el costo de los fletes marítimos y los combustibles en una zona de alta dependencia logística como la Patagonia.