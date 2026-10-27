Magallanes galardona a diez baluartes de su patrimonio vivo y despliega ruta artística hacia las provincias

En el corazón cívico y cultural de la capital magallánica, la memoria colectiva del territorio fue protagonista. La Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio celebró este martes 27 de octubre de 2026, sobre el escenario del emblemático Teatro Municipal José Bohr, la ceremonia oficial de los Premios Regionales de Cultura, Arte y Patrimonio 2026, rindiendo tributo a diez creadores, cultores e iniciativas comunitarias que han forjado la identidad del extremo sur.

La velada, articulada bajo la consigna “Patrimonio Cultural Vivo en Magallanes”, se enmarcó dentro de los lineamientos del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, concebido para salvaguardar y poner en valor las expresiones humanas, artísticas e históricas que sostienen el tejido social de la Patagonia.

El acto contó con un robusto despliegue artístico que convocó el baile folclórico del elenco Pasión Herrera, la cadencia tradicional del Conjunto Folclórico Chalihué y la décima campesina en los versos del payador Rafael Cubillos, estableciendo un puente sensible entre el público y las raíces orales y dancísticas australes.

Reconocimiento de raíz ciudadana

Durante su alocución, el secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, relevó el trasfondo social de las distinciones y el proceso de legitimación que las sustenta:

“Este es un merecido premio a cultores y artistas que realizan un gran aporte a la identidad y al patrimonio de la región de Magallanes. Es un reconocimiento ciudadano, porque son postulados por organizaciones y personas naturales”.

La autoridad regional enfatizó que la iniciativa responde a la necesidad de reconocer en vida el ejercicio sostenido de resguardo cultural, particularmente en creadores y cultores que han trabajado desde la autogestión, la ruralidad o los oficios tradicionales.

Los diez referentes distinguidos

La nómina de galardonados de la versión 2026 abarca desde la pampa hasta los canales interiores, cruzando diversas generaciones y disciplinas: