Magallánicos rechazan nueva alza de las cuentas de la energía eléctrica

Tras el anuncio de una nueva alza a las tarifas de la energía eléctrica para la Región de Magallanes, los habitantes de la zona austral del país rechazaron este nuevo incremento de 2,4% a contar de enero próximo.

Entre los argumentos expuestos por el Ministerio de Energía, está al aumento de los precios de los combustibles, además de las variaciones en crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Anticipando lo que se viene, los ciudadanos expresaron su disconformidad por la futura modificación en la tarifas que tendrá un nuevo impacto a los bolsillos de los magallánicos.

Cristina Águila, pensionada, expuso su realidad: recibe mensualmente menos de $200.000, y aún gracias a su esposo todavía dice que se hace difícil sobrellevar los gastos de los consumos básicos del hogar. “Lo siento tanto por la gente humilde, por la gente que realmente necesita y no tiene las lucas para pagar. Soy pensionada y saco 197.000 pesos de pensión. Si tuviera que pagar todos los consumos, me quedo sin nada”, señaló.

Por su parte, Miguel Ojeda, aseveró que esto “nos complica, más encima que acá en la región es todo caro. Pero hay que buscar la forma de tratar de revertir eso”.

María Canales, también comentó ser pensionada y avizora el aumento de la cuenta de la luz como algo negativo: “Malo está. Uno que está jubilada a veces lo justo tiene y han subido las cosas, demasiado. Así que no estoy de acuerdo”.

Realidad magallánica

Sobre el tema, Marco Antonio Pinto, seremi de Energía, argumentó que la Región de Magallanes tiene una realidad distinta a la del resto del país, porque “generamos nuestra propia electricidad a partir principalmente con gas natural”.

A su vez, la autoridad complementó que en este incremento también “influyen los costos de operación, los combustibles y la inflación nacional e internacional. Sabemos que cualquier aumento afecta el presupuesto de las familias”.

Magallanes junto a Los Lagos y Los Ríos es una de las tres regiones del país que incrementa sus valores de las cuentas de energía eléctrica desde 2027.