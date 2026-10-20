Más de 1.500 estudiantes de enseñanza media vivieron la experiencia “Universidad Abierta 2026” en la UMAG

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y acercar la educación superior a los jóvenes de la región, la Universidad de Magallanes (UMAG) llevó a cabo con éxito su tradicional evento “Universidad Abierta 2026”. La actividad, organizada por la Dirección General de Acceso y Formación Continua, convocó a alrededor de 30 liceos y colegios de Punta Arenas y Puerto Natales, esperando una asistencia total de 1.700 estudiantes durante la jornada.

Durante el evento, los escolares de tercero y cuarto medio tuvieron la oportunidad de realizar recorridos por el Campus Universitario, visitando instalaciones clave como los laboratorios de salud e ingeniería, y los espacios de litigación de la carrera de Derecho.

El rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, destacó la relevancia de este acercamiento temprano. “Los estudiantes pueden conocer no solo los espacios físicos, sino que también los laboratorios, recibir información de los profesores y de quienes van a ser sus futuros compañeros”. Asimismo, subrayó la importancia de estos espacios para clarificar vocaciones: “Aquí pueden clarificar muy bien qué es lo que hace un constructor, un arquitecto, una enfermera o un terapeuta, acercándose a sus sueños”.

Por su parte, la directora de Acceso y Formación Continua de la UMAG, Andrea Mansilla, resaltó que se abrieron todas las dependencias para mostrar en directo la infraestructura y el equipamiento de cada carrera. Mansilla también recordó que los estudiantes de Porvenir y Puerto Williams ya habían sido recibidos en una instancia anterior.

Voces estudiantiles y beneficios de admisión

La jornada fue valorada positivamente por los asistentes. Felipe Carro Garrido, estudiante de enseñanza media, señaló que la visita fue muy interesante para conocer la facultad, manifestando su intención de alcanzar el puntaje para Ingeniería Civil en Electricidad. En tanto, Sara González destacó su paso por los centros de simulación clínica, reafirmando su interés por la carrera de Enfermería.

Desde la comunidad universitaria, un estudiante de tercer año de Medicina enfatizó los beneficios de estudiar en la UMAG, destacando las altas ponderaciones al NEM y Ranking, así como la atención personalizada. “Al tener clases entre 50 a 55 compañeros, no hay una competencia como se observa en universidades del norte, que son clases arriba de 60 o 100 personas”, indicó.

Finalmente, las autoridades universitarias recordaron que las carreras técnicas de la UMAG mantienen su proceso de admisión abierto y con matrícula a costo cero hasta el 31 de marzo. Los interesados pueden realizar el trámite de forma presencial en Ignacio Carrera Pinto 1015 o en el portal matricula.umag.cl.