A los 71 años fallece Camilo Escalona: Reacciones en el Partido Socialista de Magallanes y las palabras de José Antonio Kast

El histórico dirigente y exsecretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, falleció a los 71 años producto de un cáncer de próstata. Su deceso generó transversales muestras de respeto en el mundo político nacional y en la militancia regional.

Escalona contó con una dilatada trayectoria pública: fue militante secundario en el gobierno de Salvador Allende, vivió el exilio tras el golpe de Estado y regresó clandestinamente al país en 1983 para organizar la resistencia contra la dictadura. Con el retorno a la democracia, se desempeñó como diputado, senador y presidente del Senado.

Reacciones en Magallanes y mensaje de unidad

Desde la Región de Magallanes, militantes socialistas repasaron la huella del exparlamentario:

Christian Gallardo: Resaltó su dedicación al servicio público y llamó a cumplir su último mandato de cohesión. “El mayor homenaje que podemos hacerle es la unidad de los socialistas. Entender que podemos tener diferencias, pero siempre debe existir algo superior para construir colectivamente” .

Andro Mimica: Subrayó su vocación transformadora. “Fue de esos hombres que dedicaron su vida a la política porque creían profundamente que era posible transformar Chile” .

Juan Marcos Henríquez: Evocó su rol en la resistencia. “Su compromiso lo llevó a ingresar clandestinamente a Chile el 83 para organizar la resistencia. Siempre se comprometió con la justicia social y los trabajadores”.

El homenaje del Presidente José Antonio Kast

Las muestras de respeto trascendieron al oficialismo y a la izquierda. Durante la ceremonia Fraternitas de la República 2026, el Presidente José Antonio Kast dedicó unas palabras al exsenador, recordando el período en que ambos coincidieron en la Cámara de Diputados.

“Un hombre valiente, un hombre de palabra, con el cual claramente no compartíamos nuestra visión en varios temas, pero me tocó compartir con él como diputado, y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada”, afirmó el Mandatario.

El cortejo fúnebre de Camilo Escalona contempla un recorrido por el centro de Santiago antes de sus exequias finales.