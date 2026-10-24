Masiva “Leotón” deportiva se tomó la Costanera en apoyo a las Jornadas

Cientos de personas participaron en una jornada de baile entretenido, zumbatón y corrida solidaria para aportar a la tradicional cruzada regional.

Una multitudinaria jornada deportiva y familiar se vivió en el sector de las multicanchas del Parque Costanera, lugar donde cientos de personas se congregaron para dar vida a la “Leotón”, evento recreativo enfocado en reunir aportes para las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, programadas para fines de noviembre.

Favorecida por una agradable condición climática, la actividad combinó bloques continuados de baile entretenido, sesiones de zumbatón y un recorrido de trote por el borde costero. El encuentro logró movilizar tanto a deportistas habituales como a transeúntes y familias completas que se sumaron de manera espontánea a las rutinas al aire libre.

La iniciativa surgió a partir de una articulación autogestionada entre distintas agrupaciones locales dedicadas a la actividad física, entre ellas el Club Terke, Corredoras Australes, DyD Fitness y MamboFit, en coordinación con el Club de Leones Cruz del Sur. El objetivo común fue transformar los talleres habituales en una instancia comunitaria y abierta de recaudación solidaria.

El despliegue logístico se levantó en tiempo récord gracias a una amplia red de apoyo voluntario. La jornada contó con la colaboración de estudiantes de la carrera de Trabajo Social en la recolección de los aportes, animación en vivo y la donación de estímulos por parte del comercio local y pequeñas empresas de la zona que quisieron respaldar la causa.

Esta cita deportiva forma parte del nutrido calendario de actividades previas impulsadas por la comunidad magallánica de cara al evento central de noviembre, el cual contempla además futuras corridas organizadas por entidades del sector portuario y los tradicionales asados campestres en distintas comunas de la región.