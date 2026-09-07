Mesa técnica inicia trabajo para proyectar la nueva concesión de la Zona Franca de Punta Arenas hacia los próximos 30 años

La primera sesión de la mesa técnica encargada de definir las bases de la futura concesión de la Zona Franca de Punta Arenas marcó el inicio de un proceso de planificación estratégica con miras a las próximas tres décadas.

La instancia —encabezada por el Gobierno Regional y el Ministerio de Hacienda— reúne a servicios fiscalizadores, gremios, usuarios, inversionistas y a la actual concesionaria, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI). Con un plazo de trabajo de cinco meses, el grupo entregará una propuesta formal antes de enero de 2027. La agenda priorizará la expansión del terreno operativo, la posibilidad de crear recintos francos remotos en otras localidades de Magallanes y la inclusión de servicios tecnológicos y profesionales, tomando como referencia modelos internacionales analizados por el BID en Uruguay, Costa Rica y Portugal.

El gerente general de SRI, Eugenio Prieto Katunaric, valoró el respaldo técnico internacional y destacó que el proceso se inicia con un instrumento plenamente vigente. Según cifras entregadas por la concesionaria, las visitas al recinto alcanzaron los 10 millones en 2025, generando 2.775 empleos directos (53% de mano de obra femenina). Además, una reciente medición de Cadem reveló que un 95% de los magallánicos apoya que la Zona Franca se desarrolle e incorpore nuevos servicios para la comunidad.